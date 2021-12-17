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Лідери ЄС: Нова збройна агресія РФ проти України буде мати серйозні наслідки

П'ятниця, 17 грудня 2021, 07:56

Лідери Європейського союзу попередили, що подальша збройна агресія Росії щодо України буде мати масштабні наслідки, у тому числі скоординовані з іншими партнерами нові санкції. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у підсумковому комюніке грудневого саміту Європейської ради.

"Єврорада наголошує на терміновій необхідності деескалації напруги з боку Росії, що була спричинена нарощуванням нею сил біля кордонів з Україною, а також повторює свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Будь-яка подальша збройна агресія проти України буде мати масштабні наслідки і високу ціну, включно зі скоординованими з партнерами обмеженнями", - йдеться у тексті. 

Лідери ЄС висловилися за продовження дипломатичних зусиль і висловили підтримку Нормандському формату як переговорному майданчику для повного виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, Європарламент того ж дня закликав, у разі нових військових дій РФ проти України, відключити агресора від SWIFT.

Як відомо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіясанкціївійна
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