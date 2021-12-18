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Посли G7 розповіли Зеленському про очікування щодо реформ

Субота, 18 грудня 2021, 13:27
ФОТО G7

Посли країн Групи семи обговорили з президентом Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні у 2021 році і висловили свої очікування на майбутнє.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні послів у Twitter.

"Посли привітали історичне законодавство про судову реформу 2021 року та висловили сподівання на його повну імплементацію. Вони сподіваються на подальший позитивний розвиток судової реформи у 2022 році, включаючи прозорий конкурсний процес для нових суддів Конституційного суду" - йдеться у повідомленні.

Вони також привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника/очільниці САП.

"Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Читайте також Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ.

Теми: G7


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