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Британія і Нідерланди готуються посилити коронавірусні обмеження через "Омікрон"

Субота, 18 грудня 2021, 13:52

В уряді Британії розглядають можливість введення нових обмежень під час Різдва, щоб взяти під контроль коронавірусну інфекцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У п'ятницю прем'єр-міністру Борису Джонсону було представлено ряд планів щодо подолання недавнього сплеску, викликаного надзвичайно заразним варіантом "Омікрон". Варіанти варіюються від більш м’яких заходів до повного локдауну.

Міністри також збираються представити двотижневу заборону на зустрічі в приміщенні. Однак ця пропозиція не була схвалена Джонсоном.

У п’ятницю країна пережила найгірший день для нових випадків зараження коронавірусом: понад 93 тисячі нових випадків. Варіант "Омікрон", який спричинив сплеск захворюваності, значною мірою здатний знизити імунітет, який надається звичайним курсом вакцинації або попередньою інфекцією, хоча бустерні дози, здається, дають певний захист. Рівень госпіталізацій в країні залишається нижчим за попередні хвилі.

Згідно з протоколами Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE), нові заходи необхідні "дуже скоро", щоб запобігти зростання госпіталізацій до рівня 3000 на день.

Подібна ситуація спостерігається в Нідерландах, де комітет з надзвичайних ситуацій країни рекомендував закрити всі неважливі магазини та місця, щоб взяти під контроль поширення "Омікрону". Очікується, що уряд країни ухвалить рекомендацію в суботу.

Як повідомлялося, Ірландія запровадить комендантську годину о 20.00 для закладів гостинності в рамках низки нових заходів, спрямованих на уповільнення поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Теми: Велика БританіяНідерландикоронавірус


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