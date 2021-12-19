Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Потрібно націлити санкції на Путіна – нова міністерка оборони Німеччини

Неділя, 19 грудня 2021, 12:46
Потрібно націлити санкції на Путіна – нова міністерка оборони Німеччини
Владімір Путін, фото Михайла Светлова/Getty Images

Міністерка оборони Німеччини у новому уряді Крістіне Ламбрехт пропонує погрожувати санкціями найвищому керівництву РФ, щоб стримати її від ескалації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на її інтерв’ю Bild

Деталі: "Я з великою тривогою спостерігаю за тим, що відбувається", - сказала вона на запитання про те, як оцінює нарощування Росією сил біля кордонів України.

"Я дуже добре розумію побоювання українців. Саме тому моя перша поїздка у неділю - до Литви, сил швидкого реагування НАТО, щоб скласти враження, як солдати бачать ситуацію у регіоні. Очевидно, що агресором є Росія. Ми повинні зробити усе можливе, щоб зупинити ескалацію, включно з погрозою жорстких санкцій", - зазначила Крістіне Ламбрехт.

Її запитали, чи російський газопровід "Північний потік-2" також міг би увійти до такого списку санкцій. Міністерка не дала прямої відповіді на це.

"Ми маємо задіяти увесь наявний інструментарій. Вже зараз варто "цілитися" санкціями на Путіна і його найближче оточення. Відповідальні  за агресію мають відчути наслідки особисто для себе. Наприклад, щоб вони не могли полетіти до Парижа за покупками на Єлисейських полях", - наголосила міністерка. 

На запитання про потенційне розміщення в Україні німецьких військових для стримування Росії від вторгнення вона відповіла, що зараз в НАТО хочуть діяти через інші важелі тиску.

"Ми повинні вичерпати усі способи дипломатичних і економічних санкцій. І всі подальші кроки потрібно тісно координувати між членами Альянсу", - сказала Крістіне Ламбрехт.

Читайте також: Путін на всю голову. Чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїПутінНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
санкції
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Крила Кремля. УП знайшла літаки російських еліт, які обходять санкції
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: