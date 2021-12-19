Потрібно націлити санкції на Путіна – нова міністерка оборони Німеччини

Міністерка оборони Німеччини у новому уряді Крістіне Ламбрехт пропонує погрожувати санкціями найвищому керівництву РФ, щоб стримати її від ескалації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на її інтерв’ю Bild

Деталі: "Я з великою тривогою спостерігаю за тим, що відбувається", - сказала вона на запитання про те, як оцінює нарощування Росією сил біля кордонів України.

"Я дуже добре розумію побоювання українців. Саме тому моя перша поїздка у неділю - до Литви, сил швидкого реагування НАТО, щоб скласти враження, як солдати бачать ситуацію у регіоні. Очевидно, що агресором є Росія. Ми повинні зробити усе можливе, щоб зупинити ескалацію, включно з погрозою жорстких санкцій", - зазначила Крістіне Ламбрехт.

Її запитали, чи російський газопровід "Північний потік-2" також міг би увійти до такого списку санкцій. Міністерка не дала прямої відповіді на це.

"Ми маємо задіяти увесь наявний інструментарій. Вже зараз варто "цілитися" санкціями на Путіна і його найближче оточення. Відповідальні за агресію мають відчути наслідки особисто для себе. Наприклад, щоб вони не могли полетіти до Парижа за покупками на Єлисейських полях", - наголосила міністерка.

На запитання про потенційне розміщення в Україні німецьких військових для стримування Росії від вторгнення вона відповіла, що зараз в НАТО хочуть діяти через інші важелі тиску.

"Ми повинні вичерпати усі способи дипломатичних і економічних санкцій. І всі подальші кроки потрібно тісно координувати між членами Альянсу", - сказала Крістіне Ламбрехт.

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