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У Британії пішов у відставку міністр, відповідальний за Brexit

Неділя, 19 грудня 2021, 16:23
У Британії пішов у відставку міністр, відповідальний за Brexit
Getty Images

Британський міністр Девід Фрост, відповідальний в уряді за перемовини довкола Brexit, пішов у відставку, пояснивши це своєю стурбованістю з приводу того, яким шляхом рухається країна - але у зв’язку з питаннями, ніяк не дотичними до Brexit.

Про це повідомляють BBC і Sky News, пише "Європейська правда".

Наскільки відомо, Фрост мав заперечення з приводу підвищення податків, окремих аспектів "озеленення" економіки, а фінальним поштовхом для нього стало рішення кабінету Джонсона повертатися до обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу. 

Девід Фрост спершу збирався йти відставку в січні та подав заяву минулого тижня, але після витоку інформації в медіа та на тлі розмов про посилення протиепідемічних обмежень вирішив не відкладати вихід з уряду. 

У листі до прем’єра Бориса Джонсона він сказав, що обоє мали спільне розуміння щодо цілей Британії у питаннях, дотичних до Brexit, але має застереження з приводу шляху, яким рухається країна в цілому. 

Серед іншого, він заявив, що країні потрібно "навчитися жити з вірусом", та нагадав, що влітку прем’єр вже був наважився на таке рішення, скасувавши фактично всі протиепідемічні обмеження. 

"Шкода, що це виявилося не безповоротним рішенням… Сподіваюся, ми скоро зможемо повернутися до цього шляху і не спокушатися на різноманітні заходи примусу, які можна бачити у різних країнах", - заявив Фрост. 

Джонсон у відповіді подякував Фросту за його особливий внесок у справу Brexit.

Нагадаємо, під кінець тижня Британія три дні поспіль реєструвала нові рекорди випадків зараження коронавірусом. У п’ятницю повідомили про 93 045 нових хворих за добу. Водночас, кількість смертей залишається стабільно відносно низькою, тоді як минулої зими з нижчими показниками щоденно помирали понад тисяча пацієнтів

З цього тижня в Англії почала діяти вимога ковід-сертифікату чи негативного тесту для допуску на великі масові заходи та масковий режим у приміщеннях. 

У п’ятницю прем’єру Борису Джонсону запропонували кілька планів для подальшого стримування епідемії, що варіюються від незначного посилення обмежень  до повного локдауну.

Аналітики, залучені до розробки рекомендацій для уряду, на основі моделювання заявили, що без суттєвого посилення обмежень країну через поширення штаму "Омікрон" чекає хвиля епідемії небачених масштабів.

Теми: Велика БританіяBrexit
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