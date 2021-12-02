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Італія схвалила ковід-вакцинацію дітей з 5 років

Четвер, 2 грудня 2021, 02:55
фото: Getty Images

Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило щеплення дітей від коронавірусу віком від 5 до 11 років вакциною Pfizer.

Джерело: інформаційна агенція ANSA

Деталі: Дітям вводитимуть вакцину з інтервалом у три тижні між першою і другою дозами, які становитимуть третину від дорослих.

AIFA розглянула рекомендації щодо щеплень дітей після відповідного рішення Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) 25 листопада.

Для вакцинації дітей до 12 років буде створено 78 спеціальних міні-центрів.

У місцях щеплень працюватимуть педіатри, медсестри та аніматори для комфорту дітей.

Нагадаємо: У Сполучених Штатах з наступного розпочали масштабну кампанію вакцинації дітей, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.

Теми: Італіявакцинаціядіти


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