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США розгортають масштабну кампанію ковід-вакцинації дітей

Четвер, 4 листопада 2021, 01:51
Фото: getty images

У Сполучених Штатах з наступного тижня розпочнеться масштабна кампанія вакцинації дітей, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.

Джерело: президент США Джо Байден, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня".

"…вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію".

Деталі: Байден повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.

"Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні", – уточнив Байден.

Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.

Передісторія:

  • Як повідомлялося раніше, у США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада.
  • Дорадчий комітет Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендував схвалення вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей віком 5-11 років.

Теми: СШАвакцинаціядіти


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