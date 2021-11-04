США розгортають масштабну кампанію ковід-вакцинації дітей

У Сполучених Штатах з наступного тижня розпочнеться масштабна кампанія вакцинації дітей, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.

Джерело: президент США Джо Байден, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня".

"…вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію".

Деталі: Байден повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.

"Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні", – уточнив Байден.

Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.

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