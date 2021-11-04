США розгортають масштабну кампанію ковід-вакцинації дітей
У Сполучених Штатах з наступного тижня розпочнеться масштабна кампанія вакцинації дітей, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.
Джерело: президент США Джо Байден, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня".
"…вакцинуйте своїх дітей, щоби захистити себе, захистити інших, зупинити поширення вірусу та допомогти нам подолати цю пандемію".
Деталі: Байден повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.
"Це, в тому числі, місця, які батьки добре знають і яким довіряють – їхні місцеві аптеки, їхні педіатри, сімейні лікарі та дитячі лікарні", – уточнив Байден.
Президент підкреслив, що затверджена вакцина є безпечною та ефективною.
Передісторія:
- Як повідомлялося раніше, у США дітей у віці від 5 до 11 років, ймовірно, почнуть вакцинувати проти COVID-19 у першій половині листопада.
- Дорадчий комітет Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендував схвалення вакцини проти COVID-19 Pfizer для дітей віком 5-11 років.