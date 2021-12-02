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Нові випадки Covid у Південній Африці подвоїлися за день на тлі поширення "омікрону"

Четвер, 2 грудня 2021, 04:45
Нові випадки Covid у Південній Африці подвоїлися за день на тлі поширення омікрону
фото: Getty Images

Кількість нових випадків COVID-19 у Південній Африці, де вчені виявили варіант "омікрон", майже подвоїлася за день.

Джерело: Associated Press з посиланням на офіційні дані країни

Деталі: Згідно з офіційною статистикою, кількість нових підтверджених випадків зросла до 8561 у середу в порівнянні з 4373 днем раніше.

Вчені з Південної Африки заявили, що готуються до швидкого зростання випадків COVID-19 після виявлення нового варіанту.

"Існує ймовірність того, що ми будемо спостерігати подвоєння чи потроєння випадків у міру того, як рухаємося впродовж тижня, — сказав Ніксі Гумеде-Мелеці, регіональний вірусолог Всесвітньої організації охорони здоров’я. — Є ймовірність того, що ми побачимо значне збільшення кількості випадків, виявлених у Південній Африці".

У Південній Африці на початку листопада спостерігався період низької передачі, коли в середньому за 7 днів було близько 200 нових випадків на добу, але в середині листопада кількість нових випадків швидко зростала.

Нові випадки, про які повідомлялося в середу, становлять 16,5% позитивних у порівнянні з 1% на початку листопада.

Попередній сплеск у Південній Африці, викликаний дельта-варіантом у червні та липні, призвів до того, що щоденні нові випадки досягли піку в понад 20 000.

З населенням 60 мільйонів людей у Південній Африці зафіксовано понад 2,9 мільйона випадків COVID-19, у тому числі майже 90 000 смертей.

Поки що рано стверджувати, що "омікрон" є причиною збільшення випадків, але це дуже імовірно, вважають експерти.

Лабораторії в Південній Африці та Ботсвані терміново проводять геномне секвенування для вивчення випадків "омікрону", щоб з’ясувати, чи він більш передаваним, чи викликає ускладнення і чи стійкий до вакцин, сказала Гумеде-Мелеці.

"Поточні дані, які ми маємо, все ще дуже обмежені", – уточнила вона.

Варіант "омікрон" був виявлений у п’яти з дев’яти провінцій Південної Африки і склав 74% геномів вірусу, секвенованих у листопаді, повідомив у середу Національний інститут інфекційних захворювань країни.

Згідно з даними, оприлюдненими інститутом, найраніше новий варіант був виявлений в Південній Африці, імовірно, 8 листопада.

Нагадаємо: Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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