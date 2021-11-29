Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штам "омікрон" виявили в Канаді

Понеділок, 29 листопада 2021, 02:51
фото: Getty Images

У Канаді було підтверджено два випадки захворювання новим ковід-варіантом Omicron.

Джерело: Reuters із посиланням на охорону здоров’я провінції Онтаріо

Дослівно: "Сьогодні провінція Онтаріо підтвердила два випадки захворювання на COVID-19 Omicron, обидва з них були зареєстровані в осіб, які нещодавно подорожували в Нігерію…

Інфіковані пацієнти перебувають на ізоляції".

Деталі: У п’ятницю Канада закрила кордони для іноземних туристів, які нещодавно побували в семи країнах Південної Африки протягом двох тижнів, щоб зупинити поширення нещодавно виявленого варіанту COVID-19.

Передісторія:

  • Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
  • Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
  • Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

Теми: Канадакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану

Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини

ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі

Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО

ФОТО, ВІДЕОПід час обшуків у Киви знайшли купу золота й картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ

Лукашенко каже, що біженцям на польському кордоні переправляли зброю з України

Усі новини...
Канада
Канада запевнила Україну в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності - МЗС
Канада розглядає два способи посилення військової допомоги Україні
Після повені в Канаді рятувальники знайшли тіла трьох загиблих
Останні новини
00:16
Акції протесту в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція
23:42
На Донеччині 90 гірників залишаються під землею в шахті, вимагаючи виплатити зарплату
23:01
Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану
22:38
Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини
22:09
ФОТОСмертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною
21:28
Франція змінила правила в'їзду з-за меж ЄС: потрібен тест незалежно від вакцинації
21:26
Кава у світі подорожчала до рекорду за 10 років
21:19
ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі
20:52
Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО
20:50
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Перемишля
Усі новини...