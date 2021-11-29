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Штам "омікрон" виявили в Канаді

Понеділок, 29 листопада 2021, 01:51
Штам омікрон виявили в Канаді
фото: Getty Images

У Канаді було підтверджено два випадки захворювання новим ковід-варіантом Omicron.

Джерело: Reuters із посиланням на охорону здоров’я провінції Онтаріо

Дослівно: "Сьогодні провінція Онтаріо підтвердила два випадки захворювання на COVID-19 Omicron, обидва з них були зареєстровані в осіб, які нещодавно подорожували в Нігерію…

Інфіковані пацієнти перебувають на ізоляції".

Деталі: У п’ятницю Канада закрила кордони для іноземних туристів, які нещодавно побували в семи країнах Південної Африки протягом двох тижнів, щоб зупинити поширення нещодавно виявленого варіанту COVID-19.

Передісторія:

  • Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
  • Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
  • Випадки нового штаму були підтверджені в суботу в Німеччині та Італії, а Бельгія, Ізраїль та Гонконг також повідомили, що цей варіант був виявлений у прибулих в країну.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

Теми: Канадакоронавірус
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