Штам "омікрон" виявили в Канаді

У Канаді було підтверджено два випадки захворювання новим ковід-варіантом Omicron.

Джерело: Reuters із посиланням на охорону здоров’я провінції Онтаріо

Дослівно: "Сьогодні провінція Онтаріо підтвердила два випадки захворювання на COVID-19 Omicron, обидва з них були зареєстровані в осіб, які нещодавно подорожували в Нігерію…

Інфіковані пацієнти перебувають на ізоляції".

Деталі: У п’ятницю Канада закрила кордони для іноземних туристів, які нещодавно побували в семи країнах Південної Африки протягом двох тижнів, щоб зупинити поширення нещодавно виявленого варіанту COVID-19.

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