У США за добу – більше 120 тисяч нових випадків Covid і понад 1 600 смертей

30 листопада у світі діагностували понад 663 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч нових інфікувань.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Франції.

Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч, у Німеччині – майже 72 тисяч і у Франції – понад 49 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Росія. Україна – на 13 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (1 633), Росії (1 226), Польщі (570).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина і Франція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 238 050 544 особи. Наразі нараховується понад 20 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 242 124 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.