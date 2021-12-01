Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини

Доктор Ентоні Фаучі на пресбрифінгу в Білому домі 1 грудня 2021 року. Фото: Getty Images

США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: міжнародна новинна агенція Reuters з посиланням на пресбрифінг радника президента США з питань громадського здоров’я Ентоні Фаучі

Деталі: Випадок зараження новим штамом "Омікрон" виявили в пацієнта, який повернувся 22 листопада з Південно-Африканської Республіки до США. Позитивний результат тесту на коронавірус отримали 30 листопада.

Фаучі додав, що особа отримала дві дози вакцини, але не мала третього (бустерного) щеплення проти COVID-19.

Пацієнт наразі перебуває в самоізоляції, а всі люди, які близько контактували з нею, отримали негативний результат аналізів на коронавірус.

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