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Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини

Середа, 1 грудня 2021, 21:38
Перший випадок штаму Омікрон у США виявили в повністю вакцинованої людини
Доктор Ентоні Фаучі на пресбрифінгу в Білому домі 1 грудня 2021 року. Фото: Getty Images

США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: міжнародна новинна агенція Reuters з посиланням на пресбрифінг радника президента США з питань громадського здоров’я Ентоні Фаучі

Деталі: Випадок зараження новим штамом "Омікрон" виявили в пацієнта, який повернувся 22 листопада з Південно-Африканської Республіки до США. Позитивний результат тесту на коронавірус отримали 30 листопада.

Фаучі додав, що особа отримала дві дози вакцини, але не мала третього (бустерного) щеплення проти COVID-19.

Пацієнт наразі перебуває в самоізоляції, а всі люди, які близько контактували з нею, отримали негативний результат аналізів на коронавірус.

Передісторія: 

  • Європейська комісія порадила 1 грудня країнам щоденно переглядати умови в’їзду через поширення нового штаму "Омікрон".
  • У Великій Британії наразі не радять людям скасовувати плани святкування Різдва через новий штам.
  • Південноафриканські вчені вважають, що штам "Омікрон" може невдовзі витіснити "Дельту" - найбільш поширений і найнебезпечніший наразі штам вірусу COVID-19.
  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму вища ймовірність повторного зараження людини.

Українська правда

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Теми: коронавірусвакцинаціяСША
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