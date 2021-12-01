Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини
Середа, 1 грудня 2021, 21:38
США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.
Джерело: міжнародна новинна агенція Reuters з посиланням на пресбрифінг радника президента США з питань громадського здоров’я Ентоні Фаучі
Деталі: Випадок зараження новим штамом "Омікрон" виявили в пацієнта, який повернувся 22 листопада з Південно-Африканської Республіки до США. Позитивний результат тесту на коронавірус отримали 30 листопада.
Фаучі додав, що особа отримала дві дози вакцини, але не мала третього (бустерного) щеплення проти COVID-19.
Пацієнт наразі перебуває в самоізоляції, а всі люди, які близько контактували з нею, отримали негативний результат аналізів на коронавірус.
Передісторія:
- Європейська комісія порадила 1 грудня країнам щоденно переглядати умови в’їзду через поширення нового штаму "Омікрон".
- У Великій Британії наразі не радять людям скасовувати плани святкування Різдва через новий штам.
- Південноафриканські вчені вважають, що штам "Омікрон" може невдовзі витіснити "Дельту" - найбільш поширений і найнебезпечніший наразі штам вірусу COVID-19.
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в нового штаму вища ймовірність повторного зараження людини.
Українська правда