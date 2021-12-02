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Ідея тимчасових адміністрацій в енергокомпаніях спрямована на Ахметова – джерело

Четвер, 2 грудня 2021, 09:25
Ідея тимчасових адміністрацій в енергокомпаніях спрямована на Ахметова – джерело
Фото dtek-krem.com.ua

Законопроєкт про введення тимчасових адміністрацій на об’єкти енергетичної інфраструктури спрямований на компанії олігарха Ріната Ахметова, кажуть у партії "Слуга народу".

Джерело: стаття "Української правди

Деталі: Як написано у самому проєкті, оприлюдненому Міненерго 1 грудня, головна мета закону – створити механізм введення тимчасових адміністрацій "в разі загрози" перебоїв із постачанням електрики.

У проєкті написано, що в разі небезпеки Міненерго зможе вводити тимчасову адміністрацію на генеруючі компанії та обленерго. Після введення такого адміністратора всі органи управління та наглядові ради тощо муситимуть йому підпорядковуватись.

Цей закон може торкнутись усіх приватних і державних гравців на енергоринку.  Але, як зізнаються співрозмовники УП у "Слузі народу", заточений він саме під Ахметова. 

Непрямо це підтвердив і сам президент Володимир Зеленський, який під час свого спілкування із журналістами 26 листопада та послання до Верховної Ради 1 грудня кілька разів натякав на певний "шантаж дефіцитом" електроенергії та віяловими відключеннями з боку олігарха.

По суті влада вирішила підготувати варіант тимчасової "м’якої націоналізації" на випадок енергетичної кризи, яка з дуже високою ймовірністю може початись під кінець січня.

Пряма мова співрозмовника УП у президентській партії: "Цей закон для Ахметова може бути навіть гіршим за ренту чи реєстр олігархів. Бо ми зможемо заходити на його обленерго, якщо він почне знову гратись в якісь ігри. Це дуже серйозна штука буде".

Цьому передувало: 1 грудня Міністерство енергетики України опублікувало проєкт закону про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії".

Він розроблений на виконання Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загрози в енергетичній сфері", введеного в дію президентом 28 серпня і схваленого Кабінетом міністрів 1 вересня.

Знати більше: Розахметизація системи. Як Зеленський дотискає Ахметова

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"Українська правда" в Threads

Теми: АхметовенергетиказаконодавствоКабінет міністрів
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