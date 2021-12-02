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"Готували теракт та шпигували": ФСБ каже, що спіймала трьох "агентів українських спецслужб"

Четвер, 2 грудня 2021, 09:49
Готували теракт та шпигували: ФСБ каже, що спіймала трьох агентів українських спецслужб
фото: фсб

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито затримала двох агентів СБУ та ще одного агента військової розвідки – вони "збирали інформацію та готували теракт".

Джерело: пресслужба ФСБ

Деталі: Російські спецслужби запевняють, що затримано два "агенти Служби безпеки України" – Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н., та його син — Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії нібито з метою "збирання інформації" та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури".

У їхньому автомобілі "знайшли короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту".

Затримані нібито зізналися, що завербовані чинним співробітником УСБУ в Тернопільській області полковником Василем Коваликом, який "поставив їм завдання зі збору інформації про стратегічні об'єкти" і пообіцяв $10 тисяч.

Цього ж дня ФСБ затримала ще одного агента – тепер уже Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

А він уже, зазначається, "направлений до Росії з метою скоєння теракту".

Пишуть, що це мешканець Київської області Олександр Цилик 1998 року, і він нібито дав свідчення, що діяв за вказівкою підполковника Максима Кирилівця, співробітника Спецрезерву ГУР МО.

Він "планував підірвати два саморобні пристрої з 1,5 кг тротилу", а в РФ потрапив нелегально через кордон.

ФСБ пише, що його затримали "при прямуванні до місця злочину".

Також російські силовики показали "свідчення" затриманих.

Пізніше Служба безпеки назвала фейком та елементом гібридної війни цю інформацію.

Українська правда

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Теми: РосіяФСБпропаганда
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