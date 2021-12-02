СБУ відреагувала на заяву ФСБ РФ про "затримання українських агентів"

Служба безпеки України називає фейком інформацію ФСБ РФ про затримання трьох "агентів українських спецслужб".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП

Пряма мова: "Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль.

Нагадуємо, що одне з головних завдань СБУ – протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. Двох із них – "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

Зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками".

Що передувало: Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито затримала двох агентів СБУ та ще одного агента військової розвідки, які нібито "збирали інформацію та готували теракт".