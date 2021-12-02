Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники: "зброя з України" стала параноїдальною темою для Лукашенка

Четвер, 2 грудня 2021, 11:18
Прикордонники: зброя з України стала параноїдальною темою для Лукашенка
Андрій Демченко. фото ДПСУ

Державна прикордонна служба України наголошує: заявами про нібито "контрабанду зброї з України" самопроголошений президент Білорусі Лукашенко намагається перекласти на інших свою провину за міграційну кризу на кордоні.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Тема контрабанди зброї з України в Білорусь одна з найулюбленіших і, я б сказав, якась параноїдальна тема для Лукашенка. Вже й не згадаю, скільки разів він говорив про потік зброї з України протягом останніх років. Причому це відбувається з певною регулярністю. Натомість жодних фактів ними подано не було, жодних доказів ми не отримували, в тому числі від білоруських прикордонників, ми постійно це спростовували…

Більше того такими заявами окрім, як власне спроби звинуватити в чомусь Україну, він, я вважаю, нівелює роботу свої прикордонників, які б мали цю зброю затримувати безпосередньо на кордоні".

Деталі: Натомість, за словами Демченка, білоруські прикордонники в своїх інформаційних звітах, якими раніше обмінювалися сторони, чітко зазначали, що не фіксують проблематики контрабанди зброї на спільній ділянці кордону.

Те саме відзначає ДПСУ: за 9 місяців 2021 року на кордоні з Білоруссю було затримано лише 33 одиниці зброї, яку намагалися перемістити, в обох напрямках. Однак серед цих предметів жодної вогнепальної зброї не було: переважно це холодна або мисливська.

Пряма мова: "Але за останні кілька тижнів Лукашенко знову повернувся до "зброї з України", він двічі про це зазначав. І цього разу начебто зброя йде з України для мігрантів, які знаходяться в Білорусі та намагаються потрапити до країн ЄС.

Тобто на тлі міграційної кризи, яку сама ж Білорусь і створила, у такий спосіб дана особа намагається по-перше відволікти увагу, по-друге прикрити якісь свої дії, оскільки постійно поряд із мігрантами і польські і литовські прикордонники помічають озброєних людей у формі. Тож, власне, це перекладання провини на когось іншого".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисєльову заявив, що біженцям на польсько-білоруському кордоні видавали контрабандну зброю з України.

Валентина Романенко, УП
Теми: Прикордонна службаЛукашенкоБілорусьзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Прикордонна служба
Чоловіки призовного віку використовують літніх людей, щоб виїхати за кордон
Чоловік дав 5 тисяч доларів, щоб під ковдрою далекобійника утекти за кордон
У Білорусі сталася сутичка між "Вагнером" та прикордонниками – ЦНС
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: