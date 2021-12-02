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Прикордонники: "зброя з України" стала параноїдальною темою для Лукашенка

Четвер, 2 грудня 2021, 12:18
Андрій Демченко. фото ДПСУ

Державна прикордонна служба України наголошує: заявами про нібито "контрабанду зброї з України" самопроголошений президент Білорусі Лукашенко намагається перекласти на інших свою провину за міграційну кризу на кордоні.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Тема контрабанди зброї з України в Білорусь одна з найулюбленіших і, я б сказав, якась параноїдальна тема для Лукашенка. Вже й не згадаю, скільки разів він говорив про потік зброї з України протягом останніх років. Причому це відбувається з певною регулярністю. Натомість жодних фактів ними подано не було, жодних доказів ми не отримували, в тому числі від білоруських прикордонників, ми постійно це спростовували…

Більше того такими заявами окрім, як власне спроби звинуватити в чомусь Україну, він, я вважаю, нівелює роботу свої прикордонників, які б мали цю зброю затримувати безпосередньо на кордоні".

Деталі: Натомість, за словами Демченка, білоруські прикордонники в своїх інформаційних звітах, якими раніше обмінювалися сторони, чітко зазначали, що не фіксують проблематики контрабанди зброї на спільній ділянці кордону.

Те саме відзначає ДПСУ: за 9 місяців 2021 року на кордоні з Білоруссю було затримано лише 33 одиниці зброї, яку намагалися перемістити, в обох напрямках. Однак серед цих предметів жодної вогнепальної зброї не було: переважно це холодна або мисливська.

Пряма мова: "Але за останні кілька тижнів Лукашенко знову повернувся до "зброї з України", він двічі про це зазначав. І цього разу начебто зброя йде з України для мігрантів, які знаходяться в Білорусі та намагаються потрапити до країн ЄС.

Тобто на тлі міграційної кризи, яку сама ж Білорусь і створила, у такий спосіб дана особа намагається по-перше відволікти увагу, по-друге прикрити якісь свої дії, оскільки постійно поряд із мігрантами і польські і литовські прикордонники помічають озброєних людей у формі. Тож, власне, це перекладання провини на когось іншого".

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисєльову заявив, що біженцям на польсько-білоруському кордоні видавали контрабандну зброю з України.

Валентина Романенко, УП
Теми: Прикордонна службаЛукашенкоБілорусьзброя


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