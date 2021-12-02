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В Італії через тиждень можуть поставити крапку у справі нацгвардійця Марківа

Четвер, 2 грудня 2021, 15:36
Віталій Марків, фото AFP via Getty Images

Через тиждень Верховний касаційний суд у Римі має винести своє рішення у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у причетності до загибелі на Донбасі під Слов’янськом італійського фоторепортера Андреа Роккеллі та його перекладача Андрія Миронова, що може стати фінальною крапкою у справі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала на своїй сторінці у Facebook Ольга Токарюк, продюсерка фільму "The Wrong Place" про справу Марківа.

"Очікується, що розгляд справи Марківа третьою інстанцією буде швидкий і рішення стане відоме вже або 9, або 10 грудня. Нових свідків заслуховувати не будуть. Зазвичай касаційний суд розглядає, чи були порушення процедури під час попереднього розгляду справи, і на основі цього ухвалює рішення. Суд може підтвердити вирок апеляції і закрити справу. Однак існує ймовірність, що може відправити її на повторний розгляд", - повідомила Ольга Токарюк.

Вона нагадала, що попри скасування вироку Марківу в апеляційній інстанції у листопаді 2020 року за браком доказів провини, це не стало повною перемогою. 

"Апеляційний суд, виправдавши Марківа, водночас підтвердив версію суду першої інстанції, що саме умисний (!) обстріл з українського боку став причиною смерті журналіста Роккеллі та російського правозахисника Міронова. Саме на це продовжує напирати сторона обвинувачення, покладаючи провину за загибель журналістів на Україну та її військових, і вимагаючи знайти винних, якщо не Марківа, то когось іншого", - пише Токарюк.

Крім того, за її словами, днями на пресконференції представники обвинувачення заявили, що, залежно від рішення касаційного суду, можуть вимагати створення комісії в італійському парламенті, щоб переглянути взаємини Рима з Києвом.

Нагадаємо, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.

Він має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.

Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж. Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягають на версії умисного вбивства фотокореспондента.

Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі.

У листопаді 2020 року апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з Марківа і звільнив його з ув'язнення. При цьому Марківа заочно заарештував російський суд.

Теми: ІталіяМарков


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