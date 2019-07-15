Українці в Нью Йорку пікетували консульство Італії

Джерело: Укрінформ, Голос Америки

Представники української громади в США під стінами генерального консульства Італії у Нью-Йорку вимагали звільнення українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Пряма мова: "Ми вважаємо, що ці докази неправдиві і справа була сфабрикована. Ми вимагаємо від італійського уряду надати Марківу доступ до справедливого правосуддя".

"Це (на плакаті – ред.) міністр внутрішніх справ Італії на Червоній площі у футболці з Путіним. А тут він стоїть у футболці з написом "Ні санкціям проти Росії". Коли маємо міністра внутрішніх справ з також позицією, то маємо і суди з такою позицією, і прокуратуру з такою позицією. Це упереджений суд, упереджене судочинство, і проти цього ми протестуємо".

Представники української громади вийшли під стіни італійського консульства у Нью-Йорку, вимагаючи звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа pic.twitter.com/5gIGW74gvd — Голоc Амepики (@chastime) 15 липня 2019 р.

Деталі: На плакатах були написи "Свободу Віталію Марківу", "Італійське правосуддя не повинно діяти за путінськими вказівками".

Пікетувальники скандували "Свободу Віталію Марківу!", коли з консульства виходили співробітники та відвідувачі.

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