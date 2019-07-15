Українці в Нью Йорку пікетували консульство Італії

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Понеділок, 15 липня 2019, 22:30

Джерело: Укрінформ, Голос Америки

Представники української громади в США під стінами генерального консульства Італії у Нью-Йорку вимагали звільнення українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Пряма мова: "Ми вважаємо, що ці докази неправдиві і справа була сфабрикована. Ми вимагаємо від італійського уряду надати Марківу доступ до справедливого правосуддя".

 

"Це (на плакаті – ред.) міністр внутрішніх справ Італії на Червоній площі у футболці з Путіним. А тут він стоїть у футболці з написом "Ні санкціям проти Росії". Коли маємо міністра внутрішніх справ з також позицією, то маємо і суди з такою позицією, і прокуратуру з такою позицією. Це упереджений суд, упереджене судочинство, і проти цього ми протестуємо".

Деталі: На плакатах були написи "Свободу Віталію Марківу", "Італійське правосуддя не повинно діяти за путінськими вказівками".

Пікетувальники скандували "Свободу Віталію Марківу!", коли з консульства виходили співробітники та відвідувачі.

Історія питання:

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.
  • 12 липня суд італійського міста Павія визнав винним Марківа. Його засудили до 24 років ув'язнення.
  • Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.
  • Захист відкидає ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
  • Італійська сторона відмовилася від слідчих дій на місці події, проігнорувала пропозицію України після арешту Марківа створити спільну слідчу групу.

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Теми: Марков США акції


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