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Уряд закриває в'їзд із країн Африки, де зафіксований "Омікрон"

Четвер, 2 грудня 2021, 16:06
фото ДПСУ

Кабінет міністрів ухвалив рішення з 3 грудня закрити в’їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства з низки країн, де наразі зафіксовано поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Джерело: засідання уряду 2 грудня, порядок денний

Деталі: Згідно з постановою, ухваленою міністрами, планується встановити, що з 00 год. 00 хв. 3 грудня 2021 року на період дії карантину: забороняється перетин державного кордону на в'їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Південно-Африканської Республіки, Республіки Ботсвана, Республіки Зімбабве, Республіки Намібія Королівства Лесото, Королівства Есватіні, Республіки Малаві та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

До виключень належать іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, а також інші категорії іноземців та особи без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Українці, які перебували на території вище перелічених країн не менше семи днів протягом останніх 14 днів, при поверненні на батьківщину підлягають обов’язковій самоізоляції протягом 14 днів. Строк самоізоляції починається з моменту перетину кордону та не може бути припинений.

У Державній прикордонній службі УП уточнили, що постанова уряду має бути оприлюднена офіційно, після цього її норми буде доведено до відома особового складу ДПСУ, який невідкладно почне їх виконання.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинКабінет міністрівПрикордонна службакордон


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