Українців, які повертаються з країн поширення штаму "Омікрон", зобов'язали самоізолюватися

Українці, що перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого цитує пресцентр МОЗ

Пряма мова: "Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам.

На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений".

Деталі: Про це йшлося під час селекторної наради з президентом України, яка відбулася 29 листопада.

Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

Наголошується, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

Водночас Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму "Омікрон" більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.

Нагадаємо: Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму COVID-19 "Омікрон", який викликав занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Однак усі зразки, відмінні від "Дельти", будуть ретельно досліджувати, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 29 листопада.