Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українців, які повертаються з країн поширення штаму "Омікрон", зобов'язали самоізолюватися

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:19
фото з Facebook

Українці, що перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого цитує пресцентр МОЗ

Пряма мова: "Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. 

На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений".

Деталі: Про це йшлося під час селекторної наради з президентом України, яка відбулася 29 листопада.

Зокрема, для мандрівників, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію.

Наголошується, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання.

Водночас Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму "Омікрон" більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці є підвищеним.

Нагадаємо: Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму COVID-19 "Омікрон", який викликав занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Однак усі зразки, відмінні від "Дельти", будуть ретельно досліджувати, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 29 листопада.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану

Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини

ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі

Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО

ФОТО, ВІДЕОПід час обшуків у Киви знайшли купу золота й картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ

Лукашенко каже, що біженцям на польському кордоні переправляли зброю з України

Усі новини...
коронавірус
Під Києвом накрили підпільний цех з підробки ковід-сертифікатів
У Шотландії виявили перші випадки штаму "Омікрон", частина хворих не бували в Африці
Київ і п'ять областей повністю втратили ознаки "червоної" зони
Останні новини
00:16
Акції протесту в Києві пройшли без порушень правопорядку – поліція
23:42
На Донеччині 90 гірників залишаються під землею в шахті, вимагаючи виплатити зарплату
23:01
Зеленський призначив 28 суддів на вакантні посади, зокрема двох суддів Майдану
22:38
Перший випадок штаму "Омікрон" у США виявили в повністю вакцинованої людини
22:09
ФОТОСмертельна ДТП у Кривому Розі: збили маму з дитиною
21:28
Франція змінила правила в'їзду з-за меж ЄС: потрібен тест незалежно від вакцинації
21:26
Кава у світі подорожчала до рекорду за 10 років
21:19
ФОТОПротестувальники кинули монети в стіни Офісу президента й пішли далі
20:52
Новини 1 грудня: Зеленський у Верховній Раді, Путін про розширення НАТО
20:50
Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Перемишля
Усі новини...