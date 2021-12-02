При наступі "в лоб" армія Росії зазнає величезних втрат – командувач ООС

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк попередив, що у разі "лобового" наступу на Україну зі сходу російська армія і бойовики зазнають величезних втрат, і самі це розуміють.

Джерело: Павлюк в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Йти в лоб – це для них дуже небезпечно, це величезні втрати з їхньої сторони".

Деталі: З огляду на це, пояснив Павлюк, противник як один із варіантів наступу розглядає спробу оточити сили ООС на Донбасі, відрізати від решти України і поступово знищити.

За словами командувача, цю можливість у ЗСУ враховують і посилюють свою готовність на відповідних напрямках.

Крім того, нагадав Павлюк, на озброєнні в України є сучасні американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", і при необхідності сили ООС готові їх застосувати.

Водночас командувач зазначив, що наразі, як таких, дій противника щодо можливого наступу в українській армії не бачать.

Більше того, як розповів командувач, ще навесні біля кордонів України було 53 російських батальйони, а зараз – лише 40. І це не такий "кулак", яким можна "пробити" Україну, особливо зараз, коли в Україні до пів мільйона людей з досвідом бойових дій.