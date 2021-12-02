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90% помилок у "Дії" виправили – Мінцифри

Четвер, 2 грудня 2021, 18:33
90% помилок у Дії виправили – Мінцифри
Фото: сайт "Дія"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федорів повідомив, що 90% помилок при створенні COVID-сертифікатів у додатку "Дія" вже виправили.

Джерело: інтерв’ю Федорова виданню "Сегодня"

Пряма мова: "Ми реально намагаємося аналізувати кожну проблему, яка так виникає, і вже автоматизовано її виправляти. Простий приклад на цифрах: минулого тижня в середньому за день вакциновувалися 200 тисяч людей і 4-4,5 тисячі з них прийшло до нас от з такими ж помилками, про які ми говорили щойно. А за останні 3-4 дні кількість таких повідомлень впала втричі.

За моїми відчуттями, десь 90% помилок, які були зроблені раніше, вже виправлені, і ще багато будуть виправлені у найближчі тижні".

Деталі: Федорів пояснив, що помилки в "Дії" виникають не черей збій програмного забезпечення, а через людські помилки в державних реєстрах.

Він навів приклад, коли медичний працівник через помилку не знайшов ваші дані в реєстрі і вручну створює на вас нову картку. За словами міністра, тоді додаток не знає, звідки брати дані й показує так званий "дубль".

Крім того, пояснив Федорів, часто лікарі через велику кількість вакцинованих вносять дані після робочого дня вночі, що також може викликати затримку у створенні сертифікату. Він пояснив, що збої можуть трапитися, якщо лікар забув підтвердити внесення даних своїм електронним підписом.

Міністр запевнив, що наразі в Національній службі здоров’я, яка опікується базами даних про вакцинацію, десять спеціалістів контактують з Міністерством цифрової трансформації і допомагають налагодити процеси.

Що було раніше: Міністерство охорони здоров’я 1 грудня оприлюднило рекомендації, що робити людям, у яких не генерується COVID-сертифікат у "Дії".

Теми: ДіявакцинаціяМінцифри
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