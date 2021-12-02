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На роботу до Польщі поїхав би кожен третій мешканець України – опитування

Четвер, 2 грудня 2021, 20:22
Черга на пункті перетину кордону "Медика-Шегині" між Україною та Польщею. Фото: Getty Images

31% українців воліли би поїхати на роботу до Польщі, згідно з результатами соціологічного опитування.

Джерело: опитування агенції Info Sapiens, виконане на замовлення Міжнародної організації праці

Деталі: Найбільш популярним напрямком для роботи серед українців є Німеччина – її назвали 37% опитаних.

На другому місці – Польща (31%), на третьому – Чехія (20%).

Найменша кількість українців обрала Ізраїль та Росію як бажане місце роботи – по 6% відповідно.

Водночас, у виборі країни для роботи є деякі відмінності за статтю. Так, до прикладу, серед 20% українців, які поїхали до Італії на заробітки, три четвертих становлять жінки. Подібно серед 7% українців, які обрали Іспанію - більше половини становлять жінки (56%).

Серед чоловіків більш популярні Канади та Велика Британія як бажані країни для працевлаштування (56% і 61% серед людей, які обрали ці країни відповідно). 

Крім того 18% українців готові працювати закордоном без офіційного працевлаштування, а ще 8% готові працювати в замкненому приміщенні без змоги залишити робоче місце.

Дослідження провели у вересні-жовтні 2021 року. Фінансову підтримку надавало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Дослідження відбувалося через національне репрезентативне опитування методом особистого інтерв'ю. 

У ньому взяли участь 5 228 респондентів. Вибірка репрезентативна для населення, старшого за 14 років, у всіх регіонах України та місті Києві, окрім окупованих територій.

Передісторія: 

  • У серпні соціологи групи "Рейтинг" з’ясували, що 65% не хочуть працювати закордоном.
  • 2019 року тодішній міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що від 2 до 3 мільйонів українців перебувають на постійній роботі закордоном, ще від 7 до 9 мільйонів - тимчасово працювали закордоном упродовж року.

Українська правда
Теми: міграціяПольщаНімеччина


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