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65% українців не хочуть працювати за кордоном – опитування

Четвер, 19 серпня 2021, 13:23
Фото: cutewallpaper.org

Опитування українців показало, що 65% з них не бажають їхати на заробітки за кордон.

Джерело: результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: При цьому 32% опитаних сказали, що хотіли б працювати за кордоном.

 

Найбільше охочих поїхати на заробітки серед наймолодших – це 54%, а найменше серед категорії 61+ (лише 18%).

На Донбасі бажаючих виїхати на роботу закордон вдвічі менше, ніж у західних областях (20-23% проти 40%).

 

Основними причинами чому хочуть працювати за кордоном українці обрали вищу зарплату (71%) та кращі умови життя (57%). Ще по 20% обрали кращі умови праці й можливості самореалізації. Однак для Покоління Незалежності можливість самореалізації більш важлива, ніж для представників старших вікових груп.

 

Опитування проводилось з 20 липня до 9 серпня серед 20 тисяч респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Ймовірна похибка– не більше 4%.

Українська правда
Теми: роботасвітопитування


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