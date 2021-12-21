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США і Британія направили в Україну експертів для підготовки до кібернападу РФ - NYT

Вівторок, 21 грудня 2021, 09:03
США і Британія направили в Україну експертів для підготовки до кібернападу РФ - NYT
ілюстративне фото Unsplash

Сполучені Штати та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння наступному кроку президента Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомило видання The New York Times, пише "Європейська правда".

У деякому сенсі російська кіберкампанія проти України ніколи не припинялася, хоча донедавна вона розгорталась на низькому рівні, кажуть американські чиновники. 

Водночас вони наголошують, що за останній місяць ці дії активізувалися, навіть якщо увага громадськості була зосереджена здебільшого на нарощуванні військ.

"Це широкомасштабна кампанія, спрямована на численні українські державні установи, включаючи органи внутрішніх справ — національну поліцію — та їх комунальні підприємства", — прокоментував Дмитро Альперович, провідний дослідник російської кіберактивності та голова дослідницької групи у Вашингтоні Silverado Policy Accelerator.

Американські чиновники відмовилися описувати кіберкоманди, які були направлені в Україну. У своїй заяві адміністрація Байдена лише заявляла, що "ми довгий час підтримували зусилля України зміцнити кіберзахист і підвищити її кіберстійкість".

Прессекретар британського уряду заявила, що допомога, яку надавали Британія та її союзники, мала оборонний характер.

Хоча жоден з урядів не надав подробиць, чиновники зазначили, що Сполучені Штати розглядають можливість більшого розгортання, включаючи ресурси кіберкомандування США. 

Американські представники заявляють, що перебувають у стані підвищеної готовності у зв'язку з наближенням різдвяних свят. Вони вважають. якщо Росія дійсно здійснить кібератаку, "або як самостійну дію, або як провісник фізичної атаки", то, швидше за все це відбудеться після православного Різдва, наприкінці першого тижня січня, повідомляють джерела, які володіють розвідданими.

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Теми: війнаРосіяСШАВелика Британія
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