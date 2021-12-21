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Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол

Вівторок, 21 грудня 2021, 18:16

Питання подальшої долі російського газопроводу "Північний потік-2" може призвести до того, що німецька коаліція може бути під загрозою.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає "Європейська правда".

"Це одне з питань, яке може призвести до того, що ця коаліція може бути навіть під загрозою. Тому що в разі, якщо безпекова ситуація не покращуватиметься, це питання стане руба знову політично" - сказав він.

"І оскільки позиції партій у рамках коаліції різні, як ви знаєте, "Північний потік" навіть не є частиною коаліційної угоди як такої, він не згадується жодним словом, якщо ситуація насправді загостриться, це питання виведеться в політичну площину. Ми над цим працюємо, щоб воно знову повернулося в політичну площину", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек пригрозив зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі військової ескалації з боку Росії.

Як повідомлялося, німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині наступного року.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Теми: Північний потік-2НімеччинаРосіяенергетикагаз


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