Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:16

Питання подальшої долі російського газопроводу "Північний потік-2" може призвести до того, що німецька коаліція може бути під загрозою.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає "Європейська правда".

"Це одне з питань, яке може призвести до того, що ця коаліція може бути навіть під загрозою. Тому що в разі, якщо безпекова ситуація не покращуватиметься, це питання стане руба знову політично" - сказав він.

"І оскільки позиції партій у рамках коаліції різні, як ви знаєте, "Північний потік" навіть не є частиною коаліційної угоди як такої, він не згадується жодним словом, якщо ситуація насправді загостриться, це питання виведеться в політичну площину. Ми над цим працюємо, щоб воно знову повернулося в політичну площину", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек пригрозив зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі військової ескалації з боку Росії.

Як повідомлялося, німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині наступного року.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2НімеччинаРосіяенергетикагаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: