Кримський татарин повідомив про тортури з боку ФСБ

Кримський татарин Наріман Аметов, якого 17 грудня російські силовики затримали під час обшуку на окупованому півострові, стверджує, що зазнав тортур з боку співробітників ФСБ Росії – його били струмом. Прокуратура АР Крим розслідує це як воєнний злочин.

Джерело: "Кримська солідарність", "Ґрати", прокуратура АР Крим

Деталі: Аметов розповів, що близько 6-ї ранку в Старому Криму силовики прийшли з обшуком у будинок кримського татарина. Чоловіка майже відразу забрали з собою на допит, імовірно в УФСБ Криму, а обшук продовжувався за його відсутності.

Слідчі дії, за словами родичів та самого Аметова, проводилися у зв'язку із підривом газопроводу у селищі Перевальне.

Ніхто не знав, де він провів день, але увечері повернувся і повідомив, що пережив тортури та знущання кримських спецслужб.

Пряма мова Аметова: "Під вухо мені засунули якісь ганчірки. Я відчув, що туди почали просовувати дроти, відчував їхній рух по обличчю і зрозумів, що мене битимуть струмом. Максим запитав, чи я не передумав. Я наполягав на адвокаті. Він сказав: "А, адвоката?". І тут був перший розряд.

Він був болючим. З моїми мізками щось діялося, але я терпів. Розряд тривав дві-три секунди, протяжний. Я витерпів і ні слова не пікнув, сказавши собі: "Я триматимуся". Але я розумів, що довго не протримаюся, дивлячись, скільки вони битимуть.

Наступив другий удар, його я теж витримав. Але слідом я отримав третій удар. Він був такої сили, що я не можу пояснити, що зі мною відбувалося. У той момент у мене мізки попливли, я нічого не контролював...

Прийшов якийсь співробітник ФСБ і сказав: Ти сказав правду. Ти ніде не замішаний, не засвічений. Ти чистий". І додав, що нібито я їм більше не потрібний. Але вони попередили: якщо я заявлю про тортури, про те, що відбувалося тут, у підвалі, вони оприлюднять папір про співпрацю з ними, який я підписав. Я сказав: Добре, я говорити не буду. Але вони зробили помилку. Краще б вони вбили мене, бо я розповідатиму про все, що відбувається.

Більше деталей: Після тортур кримського татарина вивезли за місто і там залишили. Додому його довезли на автівці, яку побачив біля заправки.

Українська прокуратура спочатку відкрила справу за статтями "незаконне позбавлення волі" та "незаконний обшук", але потім у зв’язку із застосуванням до нього катування, а саме електричного струму, прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.