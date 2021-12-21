Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна обговорює з Грузією долучення до лікування Саакашвілі

Вівторок, 21 грудня 2021, 21:53
СААКАШВІЛІ, ФОТО З ФЕЙСБУК

Президент Володимир Зеленський особисто долучений до переговорів з Грузією про Міхеїла Саакашвілі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у спілкуванні з журналістами під час загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора".

Президент наголосив, що є канал обміну інформацією особисто із Саакашвілі.

"Ми з Михеїлом... скажу відверто, я отримую листи від нього. Він отримує від мене інформацію. Я розмовляв з керівництвом Грузії щодо пана Саакашвілі", - заявив глава держави, відповідаючи на запитання журналістів.

Як відомо, Саакашвілі юридично є громадянином лише України, він позбавлений грузинського громадянства, але перебуває за ґратами у Тбілісі через старі вироки щодо нього. Також у Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону.

Зеленський запевнив, що вирішував питання зустрічей Міхеїла Саакашвілі з родичами. "До мене зверталися, щоби його друга половина чи його мати могла потрапити до нього. І я дзвонив, просив, кажу чесно. Вони нам не відмовили", - пояснив він.

За словами президента, є лише одне питання, щодо якого він ще не домовився із Тбілісі.

"Я хотів, щоби наші лікарі були долучені до процесу, з цим поки затримка", - розповів він. Зеленський додав, що зараз переговори з цього приводу тривають, в них бере участь також президент ЄвроРади Шарль Мішель, але деталі наразі розголошувати не можна.

Читайте також статтю "Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці"

Теми: СаакашвіліГрузіяЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Усі новини...
Саакашвілі
У Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті – Ясько
Саакашвілі не можна повертати у в’язницю – лікарі
При поверненні в Україну Саакашвілі загрожує покарання – джерела
Останні новини
09:35
Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
Усі новини...