Україна обговорює з Грузією долучення до лікування Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський особисто долучений до переговорів з Грузією про Міхеїла Саакашвілі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у спілкуванні з журналістами під час загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора".

Президент наголосив, що є канал обміну інформацією особисто із Саакашвілі.

"Ми з Михеїлом... скажу відверто, я отримую листи від нього. Він отримує від мене інформацію. Я розмовляв з керівництвом Грузії щодо пана Саакашвілі", - заявив глава держави, відповідаючи на запитання журналістів.

Як відомо, Саакашвілі юридично є громадянином лише України, він позбавлений грузинського громадянства, але перебуває за ґратами у Тбілісі через старі вироки щодо нього. Також у Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону.

Зеленський запевнив, що вирішував питання зустрічей Міхеїла Саакашвілі з родичами. "До мене зверталися, щоби його друга половина чи його мати могла потрапити до нього. І я дзвонив, просив, кажу чесно. Вони нам не відмовили", - пояснив він.

За словами президента, є лише одне питання, щодо якого він ще не домовився із Тбілісі.

"Я хотів, щоби наші лікарі були долучені до процесу, з цим поки затримка", - розповів він. Зеленський додав, що зараз переговори з цього приводу тривають, в них бере участь також президент ЄвроРади Шарль Мішель, але деталі наразі розголошувати не можна.

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