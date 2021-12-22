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У Києві знову зросла кількість смертей від Covid-19

Середа, 22 грудня 2021, 10:37
Фото КМДА

За добу 21 грудня у столиці захворіли на коронавірус 1 403 людини, 22 хворих померли, водночас подолали вірус 2 124 мешканці міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1403 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 22 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (296), Дарницькому (210) та в Святошинському (157) районах.

У лікарні госпіталізували 93 хворих на коронавірус та 46 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 324 046 підтверджених випадків коронавірусу, 8 057 хворих померли, подолали вірус 303 420 мешканців Києва.

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Передісторія:

  • У попередні дні у Києві фіксували 11-16 смертей від ковід за добу.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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