Погода в Україні: морози посиляться, але потім значно потеплішає

В Україні в четвер очікується суха та холодна погода, нічні морози посиляться у більшості областей. Проте вже за дві доби температура істотно підвищиться.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру, який передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Згідно з прогнозом синоптиків, потепління принесе тепліша і вологіша повітряна маса, яка переміститься в Україну із Західної Європи. Температура суттєво підвищиться, пройдуть опади та посилиться вітер.

При цьому у четвер, 23 грудня, в Україні без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний.

Температура вночі 14-19° морозу, вдень 5-10° морозу. У південних та західних областях вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу. У Карпатах уночі 18-23° морозу, вдень 8-13° морозу.

У Києві у четвер без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний. Температура вночі 14-16°, вдень 7-9° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 23 грудня в Києві була зафіксована в 2015 році і склала 10,2° вище нуля, найнижча вночі – 21° морозу в 1902 році.

У п'ятницю, 24 грудня, вночі у західних областях, а вдень по всій Україні сніг та мокрий сніг. У Карпатах місцями невеликий сніг. На заході та крайньому півдні країни вдень сніг з дощем.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південний, вдень в Україні подекуди пориви.

Температура повітря у східній частині вночі 15-20° морозу, вдень 1-6° морозу. На решті території вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У західних та Одеській областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у ніч на п'ятницю без опадів, удень мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, вдень місцями пориви. Температура вночі 11-13°, вдень 0-2° морозу.

Синоптикиня Наталка Діденко опублікувала у Facebook мапу, на якій добре видно антициклон, що обумовлює морозну погоду в Україні.