Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄК відкрила справу проти Польщі через скандальне рішення Конституційного суду

Середа, 22 грудня 2021, 15:28
Будівля Єврокомісії, фото AFP via Getty Images

Єврокомісія вирішила запустити процедуру порушення проти Польщі у зв’язку з серйозними занепокоєннями з приводу нещодавнього рішення Конституційного трибуналу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конституційний трибунал у своїх рішеннях від 14 липня 2021 року та 7 жовтня 2021 року назвав положення договорів ЄС несумісними з Конституцією Польщі, прямо ставлячи під сумнів примат права ЄС, нагадали в ЄК.

Польща має два місяці, щоб відповісти на лист-повідомлення Єврокомісії.

"Єврокомісія вважає, що ці рішення Конституційного трибуналу порушують загальні принципи автономії, примату, ефективності та однакового застосування права Євросоюзу та обов’язковість рішень Суду ЄС" - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"На думку Єврокомісії, Конституційний трибунал Польщі порушив ст. 19 п. 1 Договору про Європейський Союз у двох своїх останніх рішеннях. Внаслідок цих рішень люди, які стоять перед польським судом, не мають повних гарантій, описаних у цій статті", заявив єврокомісар Паоло Джентілоні.

Як відомо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь

Читайте детальніше у статті: Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Теми: ЄврокомісіяПольщасуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України

NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Усі новини...
Єврокомісія
"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на "Газпром"
Президентка Єврокомісії: ЄС готовий посилити санкції за нову агресію РФ проти України
Глава Єврокомісії: ЄС готовий розширити чинні і ввести нові санкції проти Росії
Останні новини
11:45
У Росії заблокували правозахисний сайт "ОВД-Инфо"
11:19
У Швейцарії біля кордону з Францією стався сильний землетрус
11:09
Затримуються поїзди до Рахова: дерево пошкодило колію
11:00
В Італії вперше виявили понад 50 тисяч добових випадків коронавірусу
10:53
Шахтарі отримали додатково 92 мільйони на зарплати
10:42
Горбачов вирішив, що СРСР можна було врятувати
10:26
У Києві очікується сильний вітер, у Карпатах – хуртовина й лавини
09:54
відеоЗеленський привітав українців із Різдвом
09:35
Covid в Україні: більше 5 тисяч випадків за добу, найбільше у Києві
08:53
У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною
Усі новини...