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Вступ до ЄС підтримують 67% українців, до НАТО - 59%

П'ятниця, 24 грудня 2021, 10:32

Переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б вступ України і до ЄС, і до НАТО. 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-16 грудня, повідомляє "Європейська правда".

У випадку референдуму щодо вступу до ЄС 67,1% серед усіх респондентів проголосували б "за", 21,6% – "проти". Решта респондентів не голосували б або не визначилися з вибором. У КМІС наголошують, зазвичай ці дві категорії респондентів в результаті не беруть участі в референдумах. 

Таким чином, серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 75,7% підтримали б вступ до ЄС.

У випадку референдуму щодо вступу до НАТО 59,2% серед усіх респондентів проголосували б "за", 28,1% – "проти".  

Серед тих, хто взяв би участь у референдумі, 67,8% підтримали б вступ до НАТО.

Серед жителів Заходу та Центру переважна більшість опитаних підтримують і вступ до ЄС, і вступ до НАТО.  На Півдні і Сході підтримка євроатлантичної інтеграції нижча. Водночас у випадку вступу до ЄС більшість на референдумі підтримала б таке рішення, а у випадку вступу до НАТО голоси "за" і "проти" розділилися б практично порівну.

Теми: ЄвропаЄСНАТО
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