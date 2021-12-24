Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Швеція відкинула вимогу Росії до НАТО не приймати нових членів

П'ятниця, 24 грудня 2021, 12:58
Фото pixabay.com

Швеція рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми зі шведського боку категорично відкидаємо всі переговори щодо суті європейського безпекового порядку. У нас має бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір щодо безпекової політики", – сказала Лінде.

Хоча вимоги Росії адресовані насамперед США та НАТО, вони також зачіпають Швецію, яка не входить до Альянсу, зазначила вона.

"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО зменшить можливості для самостійного політичного вибору", – сказала міністр закордонних справ. 

Раніше цього місяця Фінляндія відповіла на вимогу Росії, заявивши, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подання заявки на членство в НАТО.

Лінде також висловила занепокоєння з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів вона мала зустрічі з колегами у Великій Британії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.

"Якщо щось трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми діятимемо єдиним і дуже жорстким чином, запровадивши різні типи економічних санкцій", – сказала Лінде.

Нагадаємо,  високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив 23 грудня журналістам, що Сполучені Штати готові провести переговори з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в січні.

Президент РФ Владімір Путін 23 грудня під час щорічної пресконференції в черговий раз повторив міф про те, що НАТО "обдурив" ​​Росію послідовними хвилями розширення з часів холодної війни.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Теми: ШвеціяРосіяУкраїнаНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ

Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

таблицяГордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

Усі новини...
Швеція
У Швеції міністр потрапила у скандал через фото із нібито нацистським привітанням
У Швеції підтвердили перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон"
Парламент Швеції повторно обрав прем'єрку, яка пішла у відставку в перший день роботи
Останні новини
00:20
Франція зафіксувала рекорд нових Covid-випадків
23:20
На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло
23:10
На грип і ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей – МОЗ
22:30
Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ
22:06
Готель "Україна" на Майдані Незалежності передали Мінінфраструктури
21:45
ФОТОНа Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг
21:30
У Раді пропонують обкласти спецмитом імпорт всіх енергоресурсів з Росії
21:14
ФОТОУ Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
21:06
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
20:24
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
Усі новини...