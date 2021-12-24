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Швеція відкинула вимогу Росії до НАТО не приймати нових членів

П'ятниця, 24 грудня 2021, 11:58
Швеція відкинула вимогу Росії до НАТО не приймати нових членів
Фото pixabay.com

Швеція рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймала нових членів.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми зі шведського боку категорично відкидаємо всі переговори щодо суті європейського безпекового порядку. У нас має бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір щодо безпекової політики", – сказала Лінде.

Хоча вимоги Росії адресовані насамперед США та НАТО, вони також зачіпають Швецію, яка не входить до Альянсу, зазначила вона.

"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО зменшить можливості для самостійного політичного вибору", – сказала міністр закордонних справ. 

Раніше цього місяця Фінляндія відповіла на вимогу Росії, заявивши, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подання заявки на членство в НАТО.

Лінде також висловила занепокоєння з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів вона мала зустрічі з колегами у Великій Британії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.

"Якщо щось трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми діятимемо єдиним і дуже жорстким чином, запровадивши різні типи економічних санкцій", – сказала Лінде.

Нагадаємо,  високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив 23 грудня журналістам, що Сполучені Штати готові провести переговори з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в січні.

Президент РФ Владімір Путін 23 грудня під час щорічної пресконференції в черговий раз повторив міф про те, що НАТО "обдурив" ​​Росію послідовними хвилями розширення з часів холодної війни.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

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Теми: ШвеціяРосіяУкраїнаНАТО
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