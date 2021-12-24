Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін президента США

П'ятниця, 24 грудня 2021, 16:29
Джо Байден у Білому домі. Фото: facebook-сторінка президента США

Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін, якщо його здоров'я залишатиметься хорошим, і що можливий реванш з Дональдом Трампом "підвищить перспективи".

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Байден, який раніше не ставив умов балотуватися на другий термін, сказав, що "доля" зіграє роль у його рішенні.

"Якщо я буду в такому стані здоров’я, як зараз — у мене хороше здоров’я — то, насправді, я б знову балотувався. Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя", - сказав Байден.

46-му і найстарішому президенту США на момент вступу на посаду виповнилося б 82 роки, якби він виграв ще один чотирирічний термін, а його здоров'я є предметом постійної розмови у Вашингтоні.

Щорічний медичний огляд Байдена минулого місяця показав, що він "залишається працездатним", але відзначив, що у нього проблеми з кашлем під час виступів і що його хода була "помітно жорсткішою та менш плавною, ніж рік чи близько того".

Теми: БайденСШАвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ

Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

таблицяГордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

Усі новини...
Байден
Білий дім: Байден ще не домовився про час і місце перемовин з Путіним
США готові до переговорів з Росією вже в січні - ЗМІ
Переговори США і Росії можуть початись на початку року – Блінкен
Останні новини
00:20
Франція зафіксувала рекорд нових Covid-випадків
23:20
На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло
23:10
На грип і ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей – МОЗ
22:30
Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ
22:06
Готель "Україна" на Майдані Незалежності передали Мінінфраструктури
21:45
ФОТОНа Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг
21:30
У Раді пропонують обкласти спецмитом імпорт всіх енергоресурсів з Росії
21:14
ФОТОУ Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
21:06
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
20:24
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
Усі новини...