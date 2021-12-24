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Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін президента США

П'ятниця, 24 грудня 2021, 15:29
Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін президента США
Джо Байден у Білому домі. Фото: facebook-сторінка президента США

Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін, якщо його здоров'я залишатиметься хорошим, і що можливий реванш з Дональдом Трампом "підвищить перспективи".

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Байден, який раніше не ставив умов балотуватися на другий термін, сказав, що "доля" зіграє роль у його рішенні.

"Якщо я буду в такому стані здоров’я, як зараз — у мене хороше здоров’я — то, насправді, я б знову балотувався. Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя", - сказав Байден.

46-му і найстарішому президенту США на момент вступу на посаду виповнилося б 82 роки, якби він виграв ще один чотирирічний термін, а його здоров'я є предметом постійної розмови у Вашингтоні.

Щорічний медичний огляд Байдена минулого місяця показав, що він "залишається працездатним", але відзначив, що у нього проблеми з кашлем під час виступів і що його хода була "помітно жорсткішою та менш плавною, ніж рік чи близько того".

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденСШАвибори
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