Затримуються поїзди до Рахова: дерево пошкодило колію
Субота, 25 грудня 2021, 11:09
Низка поїздів рахівського напрямку затримуються через пошкодження колії внаслідок падіння дерева на ділянці Ясіня – Рахів.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку".
Деталі: Затримують такі поїзди:
- №55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;
- №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;
- №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;
- №15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.
Зазначається, що пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, наразі доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.
В Укрзалізниці перепросили за вимушену затримку та зазначили, що вже працюють над відновленням колії.
Українська правда