Затримуються поїзди до Рахова: дерево пошкодило колію

Низка поїздів рахівського напрямку затримуються через пошкодження колії внаслідок падіння дерева на ділянці Ясіня – Рахів.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку".

Деталі: Затримують такі поїзди:

№55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;

№26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;

№95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;

№15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.

Зазначається, що пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, наразі доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

В Укрзалізниці перепросили за вимушену затримку та зазначили, що вже працюють над відновленням колії.