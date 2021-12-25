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Затримуються поїзди до Рахова: дерево пошкодило колію

Субота, 25 грудня 2021, 11:09
фото УЗ

Низка поїздів рахівського напрямку затримуються через пошкодження колії внаслідок падіння дерева на ділянці Ясіня – Рахів.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку".

Деталі: Затримують такі поїзди:

  • №55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова;
  • №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні;
  • №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті;
  • №15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська.

Зазначається, що пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, наразі доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

В Укрзалізниці перепросили за вимушену затримку та зазначили, що вже працюють над відновленням колії.

Українська правда
Теми: УкрзалізницязалізницяЗакарпаття


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