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У Франції вперше виявили більше 100 тисяч випадків Covid за добу

Неділя, 26 грудня 2021, 20:29
AFP via Getty Images

У суботу у Франції вперше кількість випадків коронавірусу перетнула позначку у 100 тисяч.

Про це свідчать дані французького агентства охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда" з посилнням на агентство AFP.

Чиновники охорони здоров’я зареєстрували 104 611 випадків за попередні 24 години. Третій день поспіль цифри є рекордними.

Останні дані французького агентства охорони здоров’я надійшли напередодні відеоконференції в понеділок, на якій президент Еммануель Макрон та ключові члени його уряду обговорять нові заходи безпеки від коронавірусу.

Французькі чиновники стурбовані ефектом швидкого поширення варіанту коронавірусу "Омікрон".

Вже в п’ятницю у Франції рекомендували дорослим отримати ревакцинацію через три місяці після первинної вакцинації.

Тепер уряд намагається зробити медичну перепустку про вакцинацію дійсною лише за умови, що люди отримали третю дозу вакцини.

Останні статистичні дані демонструють різке зростання інфекцій з початку місяця. 4 грудня цифра вперше перевищила 50 тісяч, а потім неухильно зростала.

Теми: Франціякоронавірус


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