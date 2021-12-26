Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції вперше виявили більше 100 тисяч випадків Covid за добу

Неділя, 26 грудня 2021, 19:29
У Франції вперше виявили більше 100 тисяч випадків Covid за добу
AFP via Getty Images

У суботу у Франції вперше кількість випадків коронавірусу перетнула позначку у 100 тисяч.

Про це свідчать дані французького агентства охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда" з посилнням на агентство AFP.

Чиновники охорони здоров’я зареєстрували 104 611 випадків за попередні 24 години. Третій день поспіль цифри є рекордними.

Останні дані французького агентства охорони здоров’я надійшли напередодні відеоконференції в понеділок, на якій президент Еммануель Макрон та ключові члени його уряду обговорять нові заходи безпеки від коронавірусу.

Французькі чиновники стурбовані ефектом швидкого поширення варіанту коронавірусу "Омікрон".

Вже в п’ятницю у Франції рекомендували дорослим отримати ревакцинацію через три місяці після первинної вакцинації.

Тепер уряд намагається зробити медичну перепустку про вакцинацію дійсною лише за умови, що люди отримали третю дозу вакцини.

Останні статистичні дані демонструють різке зростання інфекцій з початку місяця. 4 грудня цифра вперше перевищила 50 тісяч, а потім неухильно зростала.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: