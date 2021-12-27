Віцепрезидентка США вперше прокоментувала російську загрозу щодо України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Штати попередили президента РФ Владіміра Путіна про готовність застосувати "небачені санкції" проти Росії, якщо він вдасться до нової агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю CBS News.

За розподілом відповідальності у чинній адміністрації, віцепрезидентка зазвичай не коментує зовнішньополітичні питання. Це її перша заява про російську загрозу стосовно України.

На запитання журналістки про те, що у Білому домі думають з приводу ймовірності "гарячої війни" у Європі найближчим часом, Камала Гарріс відповіла, що адміністрація продовжує прямі контакти з Кремлем.

"Президент, як вам відомо, нещодавно мав віртуальну зустріч з Путіним, і ми дуже чітко заявили, що Росія не повинна зазіхати на суверенітет України, що ми повинні відстоювати, і відстоюємо, її територіальну цілісність. Ми співпрацюємо із союзниками в цьому питанні, і дуже чітко дали зрозуміти, що готові застосувати небачені санкції", - заявила Камала Гарріс.

Вона не дала чіткої відповіді на уточнення, чи йдеться про санкції напряму проти Владіміра Путіна, зазначивши лише, що йому про це сказали дуже прямо і що переговори ведуться напряму, а також ведеться постійна комунікація із союзниками.

Інтерв’юер зауважила, що санкції США досі були каральними, а не превентивними, і ще не зупиняли Путіна.

"Повторюся, що санкції, про які ми говоримо - це таке, чого ми досі не робили", - відповіла Гарріс.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

23 грудня Путін заявив, що Росія негайно хоче гарантій безпеки від США, і анонсував переговори у Женеві.

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