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Столтенберг і глава МЗС Британії обговорили триваюче нарощення військ РФ біля України

Вівторок, 28 грудня 2021, 18:53
Столтенберг і глава МЗС Британії обговорили триваюче нарощення військ РФ біля України
Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив з главою МЗС Британії триваюче нарощування російських військ біля кордонів України. 

Про це генсек розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс триваюче неспровоковане і незрозуміле нарощування сил Росією на території України і навколо неї", - зазначив Столтенберг. 

У цьому контекстів він підкреслив, що дії НАТО є оборонними та пропорційними, і Альянс залишається відкритими для діалогу. Столтенберг нагадав, що скликав засідання Ради Росія-НАТО у січні.

Нагадаємо, минулого тижня представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати засідання Ради Росія-НАТО 12 січня, і Альянс контактує з Росією з цього приводу.

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.

Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

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"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОВелика БританіявійнаРосія
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