Біля грецького Криту втретє за кілька днів стався сильний землетрус

Біля південно-східного узбережжя Криту вранці 29 грудня стався сильний землетрус, поштовхи відчули у всій східній частині острова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

За попередніми оцінками Інституту геодинаміки, магнітуда землетрусу складала 5,7, епіцентр знаходився на глибині 45 км. Поштовхи зафіксували о 07:08 за місцевим часом.

Землетрус відчули у всій східній частині острова, особливо на півдні, але й в Іракліоні, що знаходиться на північному узбережжі. Поштовхи були відчутні і в Єгипті.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не надходило.

Науковці вважають, що цей землетрус не пов’язаний з попередніми і через його значну глибину наступних поштовхів не має бути.

При цьому, за кілька хвилин до опівночі дрібний землетрус магнітудою 3,4 зафіксували біля Салонік.

Нагадаємо, ввечері 26 грудня у морі на схід від Крита зафіксували землетрус магнітудою 5,2, а за три години - ще один, магнітудою 5,4.

Перед цим останній сильний землетрус стався у жовтні - магнітудою 6,3, епіцентр знаходився неподалік від узбережжя. Тоді повідомляли про руйнування, але обійшлося без загиблих.

27 вересня слабший землетрус, епіцентр якого знаходився безпосередньо під островом, призвів до руйнувань та загибелі однієї людини.