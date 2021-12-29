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Росія каже, що "Північний потік-2" повністю готовий до роботи

Середа, 29 грудня 2021, 17:20
Росія каже, що Північний потік-2 повністю готовий до роботи
Глава "Газпрому" Олексій Міллер, Фото Getty Images

Глава "Газпрому" Олексій Міллер доповів президенту Росії Владіміру Путіну, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" готові до експлуатації.

Про це йшлося на нараді у президента Росії, присвяченій проходженню осінньо-зимового опалювального сезону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

Заповнення газом другої нитки було завершено 29 грудня, зазначив Міллер.

"Шановний Володимире Володимировичу, газопровід "Північний потік-2" до роботи готовий", - заявив глава "Газпрому". 

Путін привітав "Газпром" та його партнерів із газопроводу із завершенням роботи над проєктом. Він сказав, що надходження газу після сертифікації газопроводу відразу вплине на ціну газу на спотовому європейському ринку та в Україні. Варто наголосити, що деякі країни Заходу вважають ситуацію з цінами на газ у Європі результатом шантажу Путіна з метою змусити запустити "Північний потік-2".

Своєю чергою, віцепрем'єр Росії Олександр Новак 29 грудня наголосив, що Москва впевнена в тому, що зірвати реалізацію "Північного потоку-2" неможливо і газ ним поставлятиметься до Європи.

Нагадаємо, німецький енергетичний регулятор заявив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року.

У листопаді Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2". 

Лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Теми: Північний потік-2Росія
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