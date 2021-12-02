Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

Четвер, 2 грудня 2021, 23:25
Реакція на санкції: у Лукашенка закликали європейських політиків схаменутися
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало заяву "у зв'язку з прийняттям ЄС чергового пакету санкцій щодо Білорусі", в якій закликало "європейських політиків схаменутися".

Джерело: МЗС Білорусі

Дослівно: "Глибина абсурду рішення Європейського союзу про чергові санкції проти суверенної Білорусі, так і самого його змісту вже важко піддається розумінню.

Єврочиновники вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі і, незважаючи на здоровий глузд, надані факти, розпочаті технічні консультації та додаткові заходи щодо стримування нелегальної міграції, що вживаються білоруською стороною, лицемірно завдали санкційного удару".

"…в пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного стосунку до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбутися конкурентів".

"Чим далі триватиме цей процес, тим очевиднішою стає його небезпека вже для стабільності та безпеки всього нашого регіону.

І вина за все лежить виключно на ініціаторі санкційної спіралі та агресії – Європейському союзі.

Все ще закликаємо європейських політиків схаменутися".

Що передувало: Європейський союз розширив санкційний список проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Нагадаємо: Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі, які стосуються 20 осіб та 12 організацій. У списку, зокрема, є Дмитрій Лукашенко - син самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкціїБілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: