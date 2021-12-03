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Реакція на санкції: у Лукашенка закликали "європейських політиків схаменутися"

П'ятниця, 3 грудня 2021, 00:25
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало заяву "у зв'язку з прийняттям ЄС чергового пакету санкцій щодо Білорусі", в якій закликало "європейських політиків схаменутися".

Джерело: МЗС Білорусі

Дослівно: "Глибина абсурду рішення Європейського союзу про чергові санкції проти суверенної Білорусі, так і самого його змісту вже важко піддається розумінню.

Єврочиновники вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі і, незважаючи на здоровий глузд, надані факти, розпочаті технічні консультації та додаткові заходи щодо стримування нелегальної міграції, що вживаються білоруською стороною, лицемірно завдали санкційного удару".

"…в пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного стосунку до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбутися конкурентів".

"Чим далі триватиме цей процес, тим очевиднішою стає його небезпека вже для стабільності та безпеки всього нашого регіону.

І вина за все лежить виключно на ініціаторі санкційної спіралі та агресії – Європейському союзі.

Все ще закликаємо європейських політиків схаменутися".

Що передувало: Європейський союз розширив санкційний список проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Нагадаємо: Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Білорусі, які стосуються 20 осіб та 12 організацій. У списку, зокрема, є Дмитрій Лукашенко - син самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Українська правда
Теми: ЄСсанкціїБілорусьЛукашенко


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