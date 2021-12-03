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"Північний потік-2": на лобіювання проти санкцій витратили $7,4 млн – ЗМІ

П'ятниця, 3 грудня 2021, 03:54
фото: Getty Images

На лобіювання проти санкцій щодо "Північного потоку-2" з початку 2020 року іноземні компанії, які співпрацюють з проєктом, витратили понад 7,4 мільйона доларів.

Джерело: OpenSecrets

Деталі: Дебати щодо російського "Північного потоку-2" ускладнили зусилля з приводу ухвалення Закону про дозвіл на національну оборону (NDAA) у США після того, як на лобіювання проти санкцій щодо російського газопроводу були витрачені мільйони доларів.

Тема "Північного потоку-2" зайняла центральне місце під час переговорів у Сенаті США після того, як голосування за припинення дебатів щодо законопроєкту про фінансування NDAA провалилося в понеділок із 45 голосами проти 51.

У понеділок республіканці в Сенаті проголосували за блокування просування законопроєкту про фінансування оборони, стверджуючи, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (Нью-Йорк) не дає їм шансу проголосувати за поправки, включаючи заходи для введення санкцій щодо "Північного потоку-2".

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл виділив Північний потік-2 як важливе питання, за яке потрібно проголосувати, і пообіцяв виступити проти просування законопроєкту.

Угода про проведення поіменного голосування щодо поправок розпалася після того, як 7 республіканців заперечили через виключення їхніх пропозицій до поправок.

У понеділок усі республіканці в Сенаті, крім сенатора Сьюзан Коллінз (Р-Мейн), проголосували за те, щоб припинити дебати щодо NDAA.

Деякі демократи приєдналися до республіканців у виступі проти просування закону без голосування за поправки.

У травні президент Джо Байден відмовився від санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на двопартійну підтримку санкцій у 2020 році.

Тоді держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що було прийнято рішення "відновити відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі".

Як повідомлялося, Блінкен та інші посадовці адміністрації Байдена закликали сенаторів скасувати санкції проти "Північного потоку-2".

Станом на ранок четверга Сенат не голосував за жодні поправки до NDAA, включаючи санкції щодо "Північного потоку-2".

Палата представників включила поправку, яка передбачає санкції щодо "Північного потоку-2".

За даними видання, з початку 2020 року іноземні компанії, які співпрацюють з проектом, витратили понад 7,4 мільйона доларів на лобіювання проти санкцій та інших питань, пов’язаних з проєктом. З цих коштів 3 мільйони доларів витрачено за перші три квартали 2021 року.

Теми: Північний потік-2


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