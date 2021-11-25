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"Північний потік-2": адміністрація Байдена намагалася скасувати "санкційну поправку" – ЗМІ

Четвер, 25 листопада 2021, 01:27
ФОТО З САЙТУ ПРОЄКТУ NORD STREAM 2

Адміністрація президента США Джо Байдена нібито переконувала ключових сенаторів-демократі, щоб вони допомогли прибрати поправку з оборонного законопроєкту щодо обов’язкових санкцій проти "Північного потоку-2".

Джерело: Foreign Policy

Дослівно: "Поки російські війська скупчуються на кордоні з Україною, викликаючи побоювання щодо поновлення вторгнення, адміністрація Байдена тихо лобіює союзників-демократів на Капітолійському пагорбі, щоб вони скасували санкції щодо суперечливого російського газопроводу "Північний потік-2", які включені в щорічний оборонний законопроєкт".

Деталі: Видання зазначає, що держсекретар США Ентоні Блінкен і його помічники телефонували в офіси сенаторів минулого тижня і закликали скасувати поправки, які накладають штрафи на низку організацій, причетних до російського газопроводу.

У такий спосіб адміністрація Байдена нібито намагається уникнути санкцій, спрямованих проти німецьких компаній – учасників будівництва газопроводу.

За інформацією Foreign Policy, це викликало гнів республіканців у Конгресі.

Зокрема, конгресмен Майк Роджерс, головний республіканець у Комітеті з питань Збройних сил Палати представників заявив, що адміністрація Байдена застосовує "тактику закулісного тиску" ні тлі "двопартійного поштовху до санкцій" Конгресу проти "Північного потоку-2".

Як пише американське видання, на думку кількох помічників конгресменів "адміністрація веде програшну битву на Капітолійському пагорбі, щоб припинити санкції", оскільки Палата представників вже прийняла відповідну поправку.

Передісторія:

  • Сполучені Штати у понеділок оголосили про рішення ввести додаткові санкції у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2".
  • Перед цим Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Теми: СШАПівнічний потік-2


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