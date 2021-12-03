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Лукашенко пообіцяв, що Білорусь ніколи не стане демократичною, як Україна

П'ятниця, 3 грудня 2021, 11:46
Лукашенко пообіцяв, що Білорусь ніколи не стане демократичною, як Україна
Олександр Лукашенко Фото Getty Images

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не стане такою, як Україна – демократичною, перспективною, розвиненою.

Джерело: Лукашенко на нараді з соціально-економічного розвитку, якого цитує його пресслужба в Telegram

Пряма мова: "Від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна. На що чітко два дні тому їм було повідомлено: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми – білоруси, маємо власне бачення наших перспектив".

Передісторія: 1 грудня Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну "нашою" країною, бо там "наш народ".

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоУкраїнаБілорусь
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