Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Населення України скоротиться до 22 мільйонів, поповнять мігранти – НАН

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:11
Населення України скоротиться до 22 мільйонів, поповнять мігранти – НАН
Фото AFP via Getty Images

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук прогнозує, що до кінця століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, і вирішувати цю проблему доведеться за рахунок мігрантів.

Джерело: заступник директора інституту Олександр Гладун в інтерв'ю ICTV

Пряма мова: "За нашими прогнозами, до кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас".

Деталі: За його словами, Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Наразі немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника.

Крім того, каже науковець, на скорочення українського населення впливає і пандемія. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Гладун розповів також, що українське суспільство стрімко старіє, тому що у нас вища, ніж в Європі, смертність, і нижча народжуваність. Більшість опитаних українців стверджують, що не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей через економічні причини – низьку заробітну платню, відсутність власного житла і нерозвинену соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо: За прогнозом ООН, населення України може скоротитися до 35 мільйонів до 2050 року, адже близько третини українців помирає у віці до 65 років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: міграціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
міграція
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
"Вагнерівці" можуть з’явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі – президент Литви
З Росії на територію Естонії потрапили 11 нелегалів
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: