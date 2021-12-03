Населення України скоротиться до 22 мільйонів, поповнять мігранти – НАН

Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук прогнозує, що до кінця століття населення України скоротиться до 22 мільйонів, і вирішувати цю проблему доведеться за рахунок мігрантів.

Джерело: заступник директора інституту Олександр Гладун в інтерв'ю ICTV

Пряма мова: "За нашими прогнозами, до кінця ХХІ століття населення України скоротиться до 22 мільйонів. І ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас".

Деталі: За його словами, Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Наразі немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника.

Крім того, каже науковець, на скорочення українського населення впливає і пандемія. У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Гладун розповів також, що українське суспільство стрімко старіє, тому що у нас вища, ніж в Європі, смертність, і нижча народжуваність. Більшість опитаних українців стверджують, що не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей через економічні причини – низьку заробітну платню, відсутність власного житла і нерозвинену соціальну інфраструктуру.

Нагадаємо: За прогнозом ООН, населення України може скоротитися до 35 мільйонів до 2050 року, адже близько третини українців помирає у віці до 65 років.