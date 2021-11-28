Населення України може зменшитися до 35 мільйонів менш ніж за 30 років – ООН

Населення України може скоротитися до 35 мільйонів жителів до 2050 року, близько третини українців помирає у віці до 65 років, констатують в ООН і радять владі подбати про якість життя громадян.

Джерело: аналітична довідка Організації Об'єднаних Націй "Демографічні процеси"

Дослівно: "Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року.

Низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст рівня зовнішньої міграції руйнують людський капітал України, а отже й основу для сталого розвитку".

Деталі: В ООН зазначають, що недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, що заважають українцям мати бажану кількість дітей.

Водночас, поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків.

Дослівно: "Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти.

За даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме. Високий рівень бідності та труднощі з пошуком працевлаштування з гідною оплатою підсилюються політичними, соціальними та безпековими факторами, які стимулюють міграційних відтік.

Майже половина українських мігрантів зайнята в низькокваліфікованих видах діяльності, для яких вони мають зависоку кваліфікацію, їх приваблює поступово полегшуваний доступ до ринків праці в ЄС.

Третина нещодавнього зростання рівня міграції відбулася за рахунок українців віком до 35 років, які переважно мають кращу освіту, ніж ті, хто залишається в Україні.

Зростання кількості українських студентів за кордоном збільшує відтік кадрів, і лише деякі з них планують повернутися, що спричиняє невідповідність кваліфікації та нестачу робочої сили в різних секторах економіки та регіонах країни".

Деталі: Чисельність населення сільських місцевостей в Україні скорочується, що зумовлено міграцією молодих, більш освічених і забезпечених верств населення.

За даними ООН, населення України є одним із тих, які найшвидше старішають у Європі, що є прямим наслідком зниження рівня народжуваності.

Більше як п’ята частина населення старша за 60 років, і ця частка, за прогнозами, зросте до 36% до 2050 року.

Жінки становлять близько двох третин населення віком понад 65 років і майже 3/4 населення віком понад 80 років.

Пов’язані з потребами літніх людей витрати в Україні переживатимуть одне з найвищих зростань у Європі та, за прогнозами, становитимуть 25% ВВП до 2050 року.

Очікується, що чисельність робочої сили в Україні, що характеризується низьким рівнем залученості, особливо серед старших українських чоловіків і жінок, а також жінок працездатного віку, зменшиться більш ніж на 30% до 2050 року.

Розмір внесків на соціальне страхування зменшує і неофіційна зайнятість.

В ООН зазначають, що саме по собі скорочення населення не є проблемою, але важливі рівень та якість життя українського народу.

Дослівно: "Низький рівень народжуваності навряд чи зміниться за будь-якого сценарію. Тому необхідні політичні заходи для забезпечення розвитку та ефективного використання людського капіталу країни, а також соціального захисту людей на достатньому рівні через політично та фінансово стабільну систему".