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У Білорусі визнали "екстреміськими матеріалами" соцмережі "Радіо Свобода"

П'ятниця, 3 грудня 2021, 15:41

Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу "Радіо Свобода-Білорусь".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на телеграм-канал Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією білоруського МВС

Деталі: Разом із телеграм-каналом екстремістськими визнали його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.

Наразі за ґратами в Білорусі перебувають двоє журналістів "Радіо Свобода" – Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством.

Офіс видання в Мінську закрили силовики.

Нагадаємо: Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі буде домагатися визнання так званих "екстремістських" чатів і телеграм-каналів екстремістськими формуваннями, щоб притягувати до відповідальності за створення і участь у них, а також за підписку на такі канали.

Теми: БілорусьЛукашенко


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