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У Білорусі вирішили взятися за підписників "екстремістських" Telegram-каналів

Середа, 13 жовтня 2021, 17:18
У Білорусі вирішили взятися за підписників екстремістських Telegram-каналів
Фото pixabay.com

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі буде домагатися визнання так званих "екстремістських" чатів і телеграм-каналів екстремістськими формуваннями, щоб притягувати до відповідальності за створення і участь у них, а також за підписку на такі канали.

Джерело: Zerkalo (сайт, створений журналістами TUT.BY) з посиланням на пост ГУБОЗ в Telegram

Деталі: У ГУБОЗ пояснили, що 12 жовтня було прийнято постанову Ради Міністрів N 575 "Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму", яка регламентує порядок реалізації положень Закону "Про протидію екстремізму".

У зв'язку з цим ГУБОЗ починає роботу з визнання "незареєстрованих груп громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, в т.ч. в месенджерах і соціальних мережах, екстремістськими формуваннями".

Дослівно ГУБОЗ: "Це означає, що підписники екстремістських Телеграм-каналів і чатів будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за статтею 361-1 Кримінального кодексу (до 7 років позбавлення волі), як учасники екстремістського формування.

ГУБОЗ попереджає, що підписка на екстремістські канали та чати тягне за собою кримінальну відповідальність!".

Деталі: Водночас юристи відзначають, що екстремістським формування визнає суд за заявою державних органів. Це означає, що після вступу в силу постанови Радміну всі визнані раніше екстремістськими телеграм-канали, ЗМІ або чати не стануть автоматично екстремістськими формуваннями.

Повинні будуть пройти суди, які їх такими визнають або не визнають.

Також юристи запевняють, що покарання до 7 років позбавлення волі може стосуватися тільки засновників і керівників телеграм-каналів, але ніяк не осіб, які підписалися на ці канали.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьсоцмережі
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