Посольство України в Сербії висловило протест через пропаганду "ЛНР" у конкурсі дитячих малюнків

Посольство України в Сербії звернулося до представників місцевого самоврядування муніципалітету Опово щодо участі у конкурсу дитячих малюнків представників так званої "Луганської Народної Республіки.

Відповідна заява розміщена на Facebook-сторінці посольства, повідомляє "Європейська правда".

На сайті газети "Глас Опова" були опубліковані результати міжнародного онлайн-конкурсу дитячого малюнку "Чарівний світ казки", який проходив за фінансової підтримки міста Опово.

Перше місце, як вказано на сайті, посіла "Аліса Грошева, 10 років, з Луганської народної республіки, м. Краснодон".

"На жаль, гарна ідея конкурсу дитячих малюнків була використана з метою провокації та розкрутки терористичної організації, так званої "Луганської Народної Республіки", - заявили у посольстві.

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Посольство висловило протест проти того, що неповнолітні діти з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід’ємною частиною території України, в контексті конкурсу, всупереч офіційній позиції Сербії, яка поважає територіальний суверенітет та територіальну цілісність України, представлені як представники "ЛНР".

"Згадка терористичної "ЛНР" як "держави" є закликом порушити територіальну цілісність та суверенітет України", - йдеться у заяві.

У цьому контексті українська сторона нагадує, що будь-яка співпраця державних органів, неурядових структур чи окремих громадян Республіки Сербія з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" є прямим порушенням законодавства України та матиме відповідні правові наслідки.

Посольство України закликає припинити пропаганду терористичної організації "ЛНР", яка була заснована на тимчасово окупованій території України окупаційною адміністрацією держави-агресора Російської Федерації.