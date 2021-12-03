Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Шахтар" пропустив першим, але забив "Львову" 6 м'ячів

П'ятниця, 3 грудня 2021, 19:00
фото з соцмереж "гірників"

Донецький "Шахтар" у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги здолав ФК "Львів" з рахунком 6:1.

Джерело: трансляція поєдинку у Києві на НСК "Олімпійський" у п'ятницю 3 грудня.

Деталі: На старті гри "Шахтар" мав щонайменше мав два моменти, щоб повести у рахунку. Двічі на ударній позиції був Тете, але одного разу поцілив у голкіпера, а ще один удар бразильця був повз ворота. На 17-й хвилині "Львів" виходить вперед. Ернест з метрів 20-ти вдарив, і м'яч від штанги залетів у ворота Анатолія Трубіна - 1:0.

Через три хвилини гості мали ще один момент, але м'яча з порожніх воріт вибив Маркос Антоніо. Зрівняв рахунок "Шахтар" у кінцівці першого тайму. На 44-й хвилині Михайла Мудрика збивають у карному майданчику і рефері вказав на 11-ть метрів. З пенальті Тете пробив сильно у верхній кут воріт і без шансів для воротаря "Львова" - 1:1.

На 55-й хвилині "Шахтар" забиває другий гол. Після прострілу з флангу Віктора Корнієнка Педрінью грудьми переправляє м'яча у сітку воріт - 2:1. Далі "Шахтар" розніс львів'ян.

На 77-й хвилині після прострілу Артем Бондаренко ударом з метрів восьми забиває третій гол - 3:1. Через дві хвилини арбітр ставить пенальті у ворота "Львова". Щоправда, суддя двічі дивився ВАР, одного разу скасував пенальті, а в результаті вказав на позначку та ще й показав червону картку гравцю львів'ян Енесу Махмутовичу. З 11-ти метрів Марлос робить рахунок 4:1.

На 85-й хвилині Тарас Степаненко пробив із-за меж штрафного майданчика під поперечку воріт - 5:1. Довершив розгром гостей Юхим Конопля, який замкнув простріл Мудрика, для якого цей асист став третім у грі.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоВ Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини

Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями

Лавров завив, що Україну "треба змусити" виконати мінські угоди

У разі нападу РФ на Україну Берлін має згорнути "Північний потік-2" - глава ЄНП

В Україні посилюють карантин

Лавров заявив, що НАТО та ЄС "загрожують Росії" – Bloomberg

Усі новини...
футбол
У Києві можуть обмежити вхід в метро через футбол
Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч"
Плей-офф ЧС-2022: збірна України дізналась суперника
Останні новини
17:59
В районі ООС другу добу зберігається "тиша"
17:54
У стартапі Reface масове скорочення та нестача коштів — ЗМІ
17:41
Дівчині Протасевича в Білорусі висунули звинувачення: їй загрожує 6 років в'язниці
17:08
Поляки виступають за військову підтримку України з боку НАТО в разі нападу РФ
16:57
Окупанти два місяці тримали в карцері українського політв'язня Захтея
16:37
Боррель: слід показати Москві можливі наслідки нового нападу на Україну
16:36
У Нацкомісії з цінних паперів заявили про підвищення захисту інвесторів
16:21
фото, відеоВ Ужгороді спалили автомобілі журналіста та його дружини
16:06
Білоруські силовики пригрозили Україні "вкрай жорсткими" діями
16:02
Асоціація: попит на нові вантажівки суттєво зріс
Усі новини...