"Шахтар" пропустив першим, але забив "Львову" 6 м'ячів

Донецький "Шахтар" у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги здолав ФК "Львів" з рахунком 6:1.

Джерело: трансляція поєдинку у Києві на НСК "Олімпійський" у п'ятницю 3 грудня.

Деталі: На старті гри "Шахтар" мав щонайменше мав два моменти, щоб повести у рахунку. Двічі на ударній позиції був Тете, але одного разу поцілив у голкіпера, а ще один удар бразильця був повз ворота. На 17-й хвилині "Львів" виходить вперед. Ернест з метрів 20-ти вдарив, і м'яч від штанги залетів у ворота Анатолія Трубіна - 1:0.

Через три хвилини гості мали ще один момент, але м'яча з порожніх воріт вибив Маркос Антоніо. Зрівняв рахунок "Шахтар" у кінцівці першого тайму. На 44-й хвилині Михайла Мудрика збивають у карному майданчику і рефері вказав на 11-ть метрів. З пенальті Тете пробив сильно у верхній кут воріт і без шансів для воротаря "Львова" - 1:1.

На 55-й хвилині "Шахтар" забиває другий гол. Після прострілу з флангу Віктора Корнієнка Педрінью грудьми переправляє м'яча у сітку воріт - 2:1. Далі "Шахтар" розніс львів'ян.

На 77-й хвилині після прострілу Артем Бондаренко ударом з метрів восьми забиває третій гол - 3:1. Через дві хвилини арбітр ставить пенальті у ворота "Львова". Щоправда, суддя двічі дивився ВАР, одного разу скасував пенальті, а в результаті вказав на позначку та ще й показав червону картку гравцю львів'ян Енесу Махмутовичу. З 11-ти метрів Марлос робить рахунок 4:1.

На 85-й хвилині Тарас Степаненко пробив із-за меж штрафного майданчика під поперечку воріт - 5:1. Довершив розгром гостей Юхим Конопля, який замкнув простріл Мудрика, для якого цей асист став третім у грі.