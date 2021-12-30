Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мюнхені поліція розігнала протест проти коронавірусної політики уряду

Четвер, 30 грудня 2021, 11:31
У Мюнхені поліція розігнала протест проти коронавірусної політики уряду
Фото spiegel.de

Ввечері у середу поліція Мюнхена розігнала зібрання близько 5000 громадян, невдоволених політикою влади для протидії епідемії коронавірусу, в окремих випадках поліцейські застосовували спецзасоби і склали на учасників протоколи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Через епідемічну ситуацію зібрання без погодження з міською владою заборонили, пригрозивши штрафами до 3000 євро. На проведення цієї акції так, як хотіли організатори, згоди не надали, тому формально її скасували, але люди все одно вийшли в центр, розбившись на групи по близько сотні людей. 

У місце проведення стягнули близько тисячі правоохоронців.

Демонстрантів зупиняли і записували дані, в гучномовці оголошували попередження про заборону непогоджених акцій і штрафів. Місцями сталася штовханина з поліцією, у близько 10 випадках поліція застосувала гумові палиці.

У поліції повідомили, що склали близько 700 адмінпротоколів, а двом людям, які мали роль організаторів, виписали штрафи. Щодо 20 осіб склали протоколи за спротив поліції. 

Останнім часом більші чи менші акції проти карантинної політики регулярно проходять у низці міст по всій країні, іноді на них стаються жорсткі сутички з поліцією. Минулої середи у Мюнхені під час чергової демонстрації постраждали 8 поліцейських. 

Теми: Німеччинакоронавірусмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Німеччина
Rheinmetall виготовить для Бундесверу боєприпаси для танків на 4 млрд євро
У Польщі прокоментували нібито відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard в країні
Німеччина передала Україні допомогу: Gepard, снаряди та інше обладнання
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: