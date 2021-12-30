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У Мюнхені поліція розігнала протест проти коронавірусної політики уряду

Четвер, 30 грудня 2021, 12:31
Фото spiegel.de

Ввечері у середу поліція Мюнхена розігнала зібрання близько 5000 громадян, невдоволених політикою влади для протидії епідемії коронавірусу, в окремих випадках поліцейські застосовували спецзасоби і склали на учасників протоколи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Через епідемічну ситуацію зібрання без погодження з міською владою заборонили, пригрозивши штрафами до 3000 євро. На проведення цієї акції так, як хотіли організатори, згоди не надали, тому формально її скасували, але люди все одно вийшли в центр, розбившись на групи по близько сотні людей. 

У місце проведення стягнули близько тисячі правоохоронців.

Демонстрантів зупиняли і записували дані, в гучномовці оголошували попередження про заборону непогоджених акцій і штрафів. Місцями сталася штовханина з поліцією, у близько 10 випадках поліція застосувала гумові палиці.

У поліції повідомили, що склали близько 700 адмінпротоколів, а двом людям, які мали роль організаторів, виписали штрафи. Щодо 20 осіб склали протоколи за спротив поліції. 

Останнім часом більші чи менші акції проти карантинної політики регулярно проходять у низці міст по всій країні, іноді на них стаються жорсткі сутички з поліцією. Минулої середи у Мюнхені під час чергової демонстрації постраждали 8 поліцейських. 

Теми: Німеччинакоронавірусмітинги


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